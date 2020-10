Ricciardi: "Prima ondata covid mai finita per Italia"

"Avevo detto prima dell'estate che sarebbe stato un ottobre difficile, stiamo intervenendo per evitare conseguenze peggiori. La prima ondata non è mai finita, non abbiamo azzerato la curva epidemica come Cina, Corea e Taiwan. E' ancora la prima ondata, che si era ridotta e ora sta aumentando". Sono le parole del professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, a Cartabianca.

"Mi preoccupa la pressione sui sistemi sanitari, ora non dobbiamo preoccuparci solo delle terapie intensive ma anche in quelle subintensive. Gli ospedali in molte regioni italiane non sono pieni nei reparti di rianimazione ma nei reparti prima della rianimazione. Tra un po', in particolare in alcune regioni, non sapremo dove mettere i pazienti". E' fuori discussione un'emergenza come quella vissuta in primavera? "Dipende moltissimo da noi, l'Italia è il paese migliore d’Europa per le performance. Se intensifichiamo gli sforzi, non ci avviciniamo nemmeno lontanamente a quelle condizioni".

"La Campania è la regione in maggiore difficoltà, se non riesce a tenere sotto controllo deve prendere misure ancora più forti. Il Lazio è in una fase immediatamente precedente, speriamo che entrambe le regioni invertano la curva", afferma ancora.