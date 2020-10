Sindaco Lampedusa: "Superamento decreti Salvini è ritorno a civiltà"

Foto Fotogramma

"Avere superato l'impostazione Salviniana può essere considerato un ritorno alla civiltà. Per un giudizio completo, aspetto di leggere il testo così come sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale, ma di certo adesso l'Italia torna ad avere norme in grado di rispettare i diritti umani e civili". A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, a proposito del nuovo decreto Sicurezza varato ieri dal Cdm e che manda in soffitta quelli dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini.