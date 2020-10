Burioni e lo sfottò a Massimo Boldi

Fotogramma

Retweet con battuta per Roberto Burioni. A finire nel mirino del virologo è Massimo Boldi che ieri, intervenendo nel dibattito su Immuni, aveva scritto "diciamo NO all'AP sui cellulari".

Rilanciato stamane dal professore, il tweet è stato condiviso da Burioni con tanto di commento divertito: "Diciamo NO alla pentola a pressione perché non si vede la cottura. (Cit.)". Dello stesso tenore le battute degli utenti al post: "Diciamo no all'uovo in camicia perché la camicia si indossa", "diciamo anche no a Boldi, visto che ci siamo", commentano.