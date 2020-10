Covid, nel Lazio altri 357 casi e 6 morti

(Fotogramma)

"Su 12mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 357 casi" di positività al coronavirus Sars-CoV-2 "e di questi 145 a Roma. Sei i decessi e 61 i guariti". Lo riferisce l'assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano sull'epidemia di Covid-19. "Stiamo lavorando per il raddoppio dei drive-in", ha ribadito: "L'aeroporto di Guidonia, Monterotondo Scalo, Priverno, Aprilia, Gaeta, Pomezia - ha elencato - oltre al nuovo drive-in del Pertini e a quello che è già partito a via Odescalchi (Asl Roma 2), a Tor Vergata presso la grande area utilizzata durante il Giubileo e in altre aree che si stanno valutando".

"Nelle province si registrano 131 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore", continua D'Amato che si è detto preoccupato per la situazione nella Asl di Latina, con 60 casi di cui 9 hanno un link con un cluster nella struttura 'Città di Aprilia' dove è in corso l'indagine epidemiologica, e 20 casi con link familiare o contatto di caso già noto. Ancora, "nella Asl di Frosinone si registrano 40 casi e si tratta di 2 casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e 35 casi isolati a domicilio. Nella Asl di Viterbo si registrano 25 casi e si tratta di 9 contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano 6 nuovi casi e si tratta di un caso individuato al test sierologico e un contatto di un caso già noto e isolato".

Nel Lazio ad oggi sono 8.580 i casi positivi a Covid-19, con 808 ricoverati, cui si aggiungono 48 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 954 i deceduti. Sono 7.724 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 8.855 e il totale dei casi esaminati è pari a 18.389.