Lopalco: "Valutare curva complessiva, non dato giornaliero"

Fotogramma

"Come abbiamo imparato in tanti mesi di esperienza, non è il dato di una giornata che deve essere valutato, ma l’andamento della curva nel suo complesso. Il dato di oggi è legato alla casuale coincidenza di un aumento di casi in due province. E' una situazione da monitorare attentamente che deve comunque invitare tutti noi alla massima attenzione e prudenza". Lo afferma Pierluigi Lopalco, responsabile per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, commentando i dati dei nuovi casi positivi, oggi 196, un numero mai raggiunto dall’inizio della pandemia.