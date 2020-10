Mascherina sempre obbligatoria, ecco le eccezioni

Fotogramma

"La mascherina andrà indossata sempre. La frase nel Dpcm significa che nelle situazioni di isolamento, cioè una corsa in un bosco o mentre sono in un parco dove non c'è nessuno, o in una condizione di isolamento posso non indossarla. Quindi l'indicazione è portatela sempre con voi. Le eccezioni vere sono i bambini dai 6 anni in giù, le persone che hanno una certificazione secondo cui" la mascherina "non è confacente alla loro salute e ci sono le situazioni di disabilità in cui la mascherina si può non indossare". A precisarlo è la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ospite a 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1.