Murgia contro gli haters di Salvini invoca la Digos

Una foto con un manganello con su scritto 'dialogo' e il commento: "Con questi 'democratici' ci vuole tanto dialogo" e ancora "occorre agire occhio per occhio, dente per dente", "il tempo delle chiacchiere è finito". Michela Murgia su Twitter va all'attacco di Matteo Salvini e dei suoi haters invocando l'intervento della Digos.

"Salvini chiama i suoi fedeli a raccolta contro di me auspicando 'uno scintillante sorriso' e questo - scrive - è quello che succede nei commenti (che ovviamente lui non modera, essendo proprio quello che vuole che scrivano). Signori della DIGOS, è tutta OK questa roba?". Così la scrittrice su Twitter dove condivide anche una raccolta dei post incriminati".