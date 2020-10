Becciu, Marogna a le Iene: "I soldi? Avevo anticipato 220mila pound, ci sono i report"

"Col Vaticano sono a posto. Posso aver utilizzato come compenso personale il giusto". A parlare è Cecilia Marogna, la 39enne cagliaritana divenuta nota come 'la dama del cardinale' per il rapporto fiduciario che la legherebbe al cardinale Angelo Becciu e che è finita al centro dello scandalo vaticano per aver ricevuto circa mezzo milione di euro dalla Segreteria di Stato.

I soldi, versati alla Logsic, società che fa capo alla manager e che ha una sede in Slovenia (un ufficio senza personale dove la donna non è mai stata vista), sarebbero dovuti servire a operazioni segrete umanitarie in Asia e Africa, ma quasi la metà è finito nell’acquisto di borsette, cosmetici e altri beni di lusso, secondo i documenti esclusivi mostrati dalle Iene in un servizio andato in onda martedì scorso.

Nella puntata di questa sera, la Iena Gaetano Pecoraro ha mandato in onda il seguito del servizio, spiegando che Marogna, che avevano invano cercato per giorni, la sera di martedì, dopo aver visto la puntata del programma di Italia 1, si è finalmente fatta viva. Nella telefonata - registrata e mandata in onda - Marogna spiega di aver avuto con il Vaticano "4 anni di collaborazione" ma di aver "cominciato a ricevere questi compensi dal 2018" e, in quel quantum, "era incluso quello che doveva essere anche il mio compenso, non stabilito".

"Io il lavoro l'ho fatto e ho raggiunto i miei obiettivi", rivendica la manager cagliaritana, rimarcando che quel compenso era anche "per lavori già svolti": "Era una po' una restituzione degli anticipi che io avevo utilizzato come mie risorse...", sottolinea parlando al telefono con la Iena Pecoraro. D'altra parte, "svolgo una professione sensibile, particolare, non è che noi paghiamo via bonifico o ritenuta d'acconto...", aggiunge, spiegando di aver lavorato nei "due anni prima", anticipando "risorse per 200mila pound...". "I report di spese per pagare operatori in area qualcuno li ha, stiamo parlando di 220mila pound", ribadisce. Anzi, aggiunge, "qualche altro suo collega li ha" e "se li sta studiando per poter scrivere il pezzo". E forse "domani lo troveremo sui giornali".