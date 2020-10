Covid, in Campania 757 nuovi casi

Fotogramma

Sono 757 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 9.925 tamponi. Il totale dei casi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 16.464, mentre sono 654.892 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che è stato registrato un nuovo decesso legato al coronavirus in Campania, con il totale dei deceduti che sale a 470. Sono 149 i nuovi guariti, per un totale di 7.044 guariti.

Sono 55 i pazienti ricoverati in terapia intensiva su un totale di 108 posti di terapia intensiva attualmente disponibili negli ospedali campani. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Campania sono 3 in più rispetto a ieri. Sono invece 550 i posti letto di degenza occupati a fronte di 665 posti disponibili. "Come programmato - si legge in una nota dell'Unità di crisi della Campania - a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della 'Fase C' che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva".

Sono 8.950 le persone attualmente positive in Campania, dato in aumento di 607 unità rispetto a quello di ieri. Le persone positive che stanno osservando l'isolamento domiciliare sono 8.347 (+576), mentre le persone ricoverate in ospedale sono complessivamente 603 (+31), di cui 548 (+28) in reparti Covid ordinari e 52 (+3) in terapia intensiva.