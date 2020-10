Covid, Ricciardi: "Per ogni caso noto almeno 5-6 non noti"

(Foto Fotogramma)

"Di fatto questa è un'epidemia che ha un andamento incrementale fino a un certo punto e poi esponenziale. Significa che, dopo un certo livello, c'è un raddoppio dei casi con una frequenza molto più ravvicinata. E poi se consideriamo che, per lo studio sieroepidemiologico, per ogni caso notificato ce ne sono almeno 5-6 non notificati, in questo momento ci troviamo di fronte veramente a un momento delicato". Lo sottolinea Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, intervenendo ad 'Agorà' su Rai3.

E' un momento, spiega l'esperto, "in cui ancora possiamo attuare delle strategie di contenimento, ma se non lo facciamo poi possiamo fare soltanto delle strategie di mitigazione e quindi limitare la circolazione".

"Noi vogliamo e dobbiamo evitare un lockdown nazionale e vogliamo evitare anche i lockdown locali. E' chiaro che per farlo dobbiamo limitare la circolazione del virus. E queste strategie di contenimento basate su tre pilastri, cioè la distanza di sicurezza, le mascherine e l'igiene delle mani e degli ambienti di vita e di lavoro, sono i perni essenziali comportamentali su cui basarsi", assicura Ricciardi.

"La Campania è in una situazione di grandissima difficoltà. Ha da sola in questo momento lo stesso numero di casi che c'era in Italia a maggio. Di fatto quindi la Campania, ma anche un po' il Lazio e la stessa Lombardia - che è stata la regione dove tutto è originato e dove la curva epidemica non si è mai azzerata, quindi è ripartita - sono regioni che destano certamente preoccupazione, spiega Ricciardi.

"Oggi il contagio avviene in famiglia. L'età media è intorno ai 50 anni. La cosa che dobbiamo evitare è che vengano contagiati gli anziani, perché nel momento in cui viene contagiato un anziano il decorso clinico può essere molto più grave rispetto alle persone di un'età più giovane", ha ricordato l'esperto. "Abbiamo visto - spiega ad 'Agorà' su Rai3 - la rimessa in moto della circolazione del virus dopo le vacanze. I ragazzi che sono andati soprattutto in Paesi come la Spagna, la Grecia, la Croazia, Malta, che non avevano adoperato le nostre cautele, o che hanno fatto le vacanze in regioni come la Sardegna, che hanno riaperto le discoteche e non hanno esercitato un controllo sui luoghi di assembramento, sono poi ritornati in famiglia. E da luglio in cui l'età media degli infetti era 25 anni pian piano lo hanno trasmesso ai loro familiari".