Il Papa: "Più donne in posti di responsabilità nella Chiesa"

(Fotogramma)

di Enzo Bonaiuto

Largo alle donne, nella Chiesa e in Vaticano. E' non solo l'esortazione ma anche l'intenzione di preghiera di Papa Francesco per il mese di ottobre, che porta il titolo 'Donne in posti di responsabilità', a cura dalla Rete Mondiale di Preghiera. "Oggi c’è ancora bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa; e di una presenza laica, si intende, ma sottolineando l’aspetto femminile, perché in genere le donne vengono messe da parte", sottolinea il Pontefice.

Il Papa osserva che "nessuno è stato battezzato prete né vescovo, siamo stati tutti battezzati come laici: laici e laiche sono protagonisti della Chiesa". Ecco perché, "dobbiamo promuovere l'integrazione delle donne nei luoghi in cui si prendono le decisioni importanti". Invito accompagnato da una raccomandazione, che suona anche come avvertimento: "Preghiamo affinché, in virtù del Battesimo, i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa, senza cadere nei clericalismi che annullano il carisma laicale".