Porro contro Galli: "Tifa lockdown ma dati lo smentiscono"

"Ieri, a Stasera Italia, ho dovuto sorbirmi la predica di Massimo Galli, del Sacco di Milano. Il professore vorrebbe la serrata dei ristoranti alle 23: non gli interessa se migliaia di imprenditori finiranno sul lastrico; vede (dove? Nel suo ospedale, ma non fornisce i numeri) i contagiati falcidiati dal virus e pensa che, tutto sommato, morire di fame per non morire di Covid sia un compromesso ragionevole". A scriverlo, sul suo blog, è Nicola Porro in un post dal titolo 'Galli tifa lockdown ma i dati di Gimbe lo smentiscono'.

"Per Galli, il professor Matteo Bassetti, mio ospite lunedì a Quarta Repubblica, ha detto una 'balla', quando mi ha spiegato che, sì, i positivi sono in risalita, ma la stragrande maggioranza di loro ha pochi o nessun sintomo. 'Non può saperlo', sostiene Galli. Toc toc! Professor Lockdown!", scrive ancora.

"Legga il rapporto della fondazione Gimbe: c’è scritto che 'mediamente il 93-94% dei positivi sono in isolamento domiciliare perché asintomatici/oligosintomatici; il 5-6% ricoverati con sintomi e lo 0,5% in terapia intensiva'. È per questo che vogliamo richiudere tutto? Condannare a morte persone che lavorano?, aggiunge Porro.