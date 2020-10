Roma, si stacca porzione di pista ciclabile sopraelevata

Vigili del Fuoco

L'urto accidentale di un camion gru con braccio meccanico in manovra ha provocato pochi minuti prima delle 10 di questa mattina il distacco di porzione della pista ciclabile sopraelevata della Laurentina, all'altezza di Piazzale Ardigò. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco 11A dell'Eur e gli agenti della Polizia Locale che, dopo aver messo in sicurezza l'area, l' hanno transennata: chiuso lo svincolo che da via Laurentina, direzione Gra, porta al viadotto della Magliana. Non ci sono stati feriti.