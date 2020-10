Taglia quercia caduta sul suo cancello, muore schiacciato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Stava tagliando una quercia che, a cause delle piogge degli ultimi giorni, era precipitata sul cancello del giardino di casa sua quando la recinzione ha ceduto ed è rimasto schiacciato dall'albero. L'uomo, un 58enne, è morto sul colpo. E' accaduto intorno alle 18 a Montelibretti, in provincia di Roma. Sul posto, in un'abitazione di via Cupicci, sono intervenuti i carabinieri della stazione Montelibretti, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che però hanno solo potuto constatare la morte dell'uomo.