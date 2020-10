Torino, lastra piombo pericolante su cupola basilica Superga

Fotogramma /Ipa

I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 14 di oggi, anche con specialisti Saf, nella Basilica di Superga, a Torino, per la rimozione di una lastra di piombo di circa un metro quadro, in precario stato di stabilità in cima alla cupola di copertura della struttura. Sul posto personale tecnico della Soprintendenza ai Beni Culturali Torino.