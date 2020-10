Covid, altri 387 casi e 6 morti nel Lazio

(Fotogramma/Ipa)

Sono 387 i contagi di Covid nelle ultime 24 ore nel Lazio. E' quanto comunica la Regione, precisando che i morti da ieri sono stati 6. "Ci aspettano settimane molto difficili" sottolinea l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nella nota al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale su Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Record di tamponi nel Lazio. Su oltre 14mila oggi si registrano 387 casi e di questi 131 a Roma (-13 rispetto a ieri), 6 i decessi e 47 i guariti. Sul dato odierno pesa il focolaio della casa di riposo di Concerviano (Rieti) e i dati di Viterbo, dove si tiene vertice con Asl, Prefetto e i sindaci di Ronciglione, Nepi, Civita Castellana, Vetralla e Viterbo".

"Nella Asl di Latina sono ventinove i casi e di questi un caso ha un link con un cluster nella struttura ‘Città di Aprilia’ dove è in corso l’indagine epidemiologica e sedici sono i casi con link familiare o contatto di caso già noto - ricorda D'Amato Nella Asl di Frosinone si registrano trentadue casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Si registrano due decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano quarantacinque casi e si tratta di dieci contatti di casi già noti e isolati. Dodici i casi con link a una palestra di Nepi, dove è in corso l'indagine epidemiologica. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e due in fase di accesso al pronto soccorso".

"Nella Asl di Rieti si registrano trenta nuovi casi e si tratta di venticinque casi con link a cluster della casa di riposo 'Il Giardino' a Concerviano dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 91 anni"

Nel Lazio ad oggi sono 9.186 i casi positivi con 853 ricoverati, cui si aggiungono 57 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 966 i deceduti. Sono 8.276 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 8.983 e il totale dei casi esaminati è pari a 19.135.