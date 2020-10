Covid, in Campania 769 nuovi casi e 5 morti

(Fotogramma)

Sono 769 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 9.549 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 17.233, mentre sono 664.441 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 5 i decessi legati al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Il totale dei deceduti è 475. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica inoltre che sono 117 i nuovi guariti. Il totale dei guariti è 7.161.