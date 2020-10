Covid, indice Rt a 1,06

(Fotogramma)

Nel periodo 17-30 settembre, l'indice di contagiosità "Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,06 (95% intervallo di confidenza 0,97-1,16)". E' quanto risulta dal monitoraggio settimanale realizzato da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sull'andamento di Covid-19 in Italia.

Sono 17 le Regioni/Province autonome che hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente, si legge nel report. Scende la percentuale dei nuovi casi che sono stati rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti (31,8% vs 35,8 la settimana precedente). Aumenta invece la percentuale dei nuovi casi rilevati attraverso le attività di screening (33,2% vs 28,2%). Il 29,1% dei nuovi casi è stato rilevato attraverso la comparsa di sintomi e nel 5,9% non è stato riporto l'accertamento diagnostico.