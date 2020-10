Covid, Ricciardi: "Preparare pronto soccorso, altrimenti ospedali a rischio"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"La rilassatezza dall'estate ha determinato un abbassamento della guardia. Alcune regioni sono preparate altre meno e quest'ultime non hanno aumentato la capacità di testing che si sta rivelando ora necessaria. Andava rafforzato il sistema di testing come hanno fatto i tedeschi allargando anche ai privati. E poi i pronto soccorso: quando arriverà l'influenza e le persone chiameranno il Ssn, se non troveranno risposte andranno al pronto soccorso. Molte regioni non hanno creato i percorsi differenziati, così il rischio è che gli ospedali diventino luoghi di contagio. Siamo ancora in tempo per evitarlo". Lo ha affermato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, ospite di SkyTg24.