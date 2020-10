Lopalco: "All'inizio era 'no' a mascherine? Perché non c'erano..."

Foto AFP

"Perché gli scienziati inizialmente hanno detto alla popolazione di non mettere le mascherine? Molto semplice, perché non c'erano". Lo ha detto Pierluigi Lopalco, responsabile per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, rispondendo durante la trasmissione 'Piazzapulita' su La7 a una domanda sulle prime indicazioni anti-Covid arrivate dagli esperti all'inizio della pandemia. "Nella sanità pubblica in quel momento la priorità era dare le mascherine agli operatori sanitari", ha aggiunto Lopalco, prima di precisare: "Io però non l'ho mai detto".