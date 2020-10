Nuovo lockdown, le mosse del governo per evitarlo

Fotogramma

Contagi che crescono, numeri che preoccupano, toni che cambiano di fronte al boom di nuovi positivi. E il governo, che prima escludeva un nuovo lockdown, ora si muove per scongiurarlo, come spiegato dal ministro della Salute Roberto Speranza, che al termine del Cdm del 7 ottobre scorso - dopo la proroga dello stato d'emergenza - ha affermato: "Lavoriamo per evitare il lockdown". Come ricorda il sito d'informazione legale laleggepertutti.it, del resto, "rappresentanti di Governo e Regioni si sono visti ieri sera (mercoledì, ndr.) per analizzare la situazione e decidere il da farsi", riprendendo le redini della cabina di regia nazionale tra esecutivo ed enti territoriali da convocare in qualsiasi momento, proprio come avvenuto nei momenti più critici tra marzo e maggio.

"Nel frattempo - spiega ancora laleggepertutti.it -, Palazzo Chigi ha confermato alla fine della riunione di Gabinetto quel che già si sapeva: l’obbligo immediato di utilizzare le mascherine all’aperto e a qualsiasi ora, con pochissime eccezioni, e la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio e del Dpcm attualmente in vigore fino al 15 ottobre per definire il nuovo decreto. Anche su questo punto, si spera di non avere qualche sorpresa, cioè che da qui a una settimana la situazione non peggiori al punto di convincere il Governo a firmare un Dpcm molto più severo del previsto", sottolinea il sito di informazione legale.