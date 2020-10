Angela da Mondello fa marcia indietro: "Il Coviddi c'è"

Dal profilo Instagram di Angela Chianello

"Il Coviddi c'è, usiamo la mascherina". Angela Chianello fa marcia indietro e, parlando ai suoi oltre 170mila follower su Instagram, invita tutti a non sottovalutare il rischio Covid. "Mi potete dire che sono incoerente, però oggi l'unico mio messaggio è dire il Coviddi c'è", dice la signora diventata famosa per la frase 'Non ce n'è Coviddi' pronunciata sulla spiaggia di Mondello. "Indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute. Io quella volta scherzando ho detto 'Coviddi non c'è', ma adesso siamo messi male -ammette-. Ci ho sempre creduto, mettiamo la mascherina e usiamo le precauzioni necessarie".