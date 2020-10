Calci e testate ad agenti che lo invitano a indossare mascherina

Fotogramma

Aggredisce i poliziotti che lo avevano invitato a indossare la mascherina. E' accaduto stanotte a Sant'Agata Militello, nel Messinese, dove un 22enne di nazionalità marocchina è stato arrestato. Durante un controllo in un esercizio commerciale per verificare il rispetto delle norme anti-Covid, i poliziotti hanno notato il giovane senza il dispositivo di protezione e lo hanno invitato a indossare la mascherina. A quel punto il 22enne in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha iniziato a inveire contro gli agenti, a sbattere la testa sull’asfalto e a scagliarsi contro i mezzi in sosta, sfondando il lunotto posteriore di un’auto. Quando i poliziotti hanno provato a fermarlo li ha aggrediti con calci, pugni e testate. Due di loro hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 3 e 7 giorni. Il ragazzo è stato bloccato e arrestato.