Castellino (Fn) in passamontagna a Bocca della Verità: "Liberare nostro popolo"

“Siamo venuti qui perché a piazza San Giovanni rispettano il distanziamento e indossano la mascherina. Come si fa a dire di volere la liberazione nazionale se si rispettano queste regole e addirittura si chiama la polizia per intervenire se qualche manifestante non lo fa?”. Così all’AdnKronos Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, giunto al raduno di Piazza di Bocca della Verità coprendo il volto con un passamontagna, invece che con la mascherina.

“Noi vogliamo liberare davvero il nostro popolo, non ci interessa una logica di opposti estremismi. Appartiene a un mondo superato”, aggiunge Castellino, riferendosi al fatto che gli organizzatori della “Marcia della Liberazione” di piazza San Giovanni hanno respinto l’adesione di Forza Nuova.