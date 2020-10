Covid, in Italia 5.724 nuovi casi e 29 morti

Foto Ipa/Fotogramma

Sono 5.724 i nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 133.084 tamponi effettuati, e 29 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. In Lombardia si registra l'incremento più alto con 1.140 nuovi positivi, seguita dalla Campania con 664 e dal Veneto con 561. Nessuna Regione a zero contagi nelle ultime 24 ore.

Attualmente i positivi nel Paese sono 74.829: 4.336 ricoverati con sintomi, 390 in terapia intensiva e 70.013 in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi/guariti sale a 238.525. Dall'inizio dell'emergenza hanno perso la vita 36.140 persone, mentre i casi totali sono 349.494.

