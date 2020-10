Covid, in Veneto nuovo balzo di contagi nella notte: +413

(Afp)

Nuovo balzo di contagi in Veneto. Solo nella notte i nuovi casi positivi registrati dal bollettino della regione sono stati ben 413, rispetto al precedente bollettino delle ore 17 di ieri. In testa per numero di contagi il capoluogo, Venezia con ben 140 casi, a seguire Verona con 86, Padova e Vicenza con 59, a Treviso 53 e infine Belluno con 24, mentre rimane a zero contagi il comune di Vò, sui Colli Euganei, dove si registrarono i primi due casi, e il primo decesso di coronavirus in Italia lo scorso 21 febbraio. E rispetto a ieri si registra anche una nuova vittima che porta così il totale dei decessi in regione a 2216.