Manifestante senza mascherina fermato da polizia, tensione in piazza

Foto Adnkronos

"Arrestateci tutti", "Vergogna", "Buffoni". Così urlano alcuni manifestanti dopo che un ragazzo senza mascherina è stato portato via dai poliziotti dopo essersi rifiutato di mostrare i documenti. Una folla di uomini e donne in piazza San Giovanni ha attaccato gli agenti schierati in servizio di ordine pubblico gridando contro "una dittatura ormai insostenibile". "Muovono l’esercito per controllare che indossiamo l’emergenza e non dovrei avere paura? Mussolini e Hitler con la scusa dell’emergenza ci hanno dominato", dice un uomo.