No mask, Castellino (Forza Nuova) in piazza col passamontagna - Video

"La legge dice che bisogna avere delle protezioni, non parla di mascherine. Questa è una protezione o no?". Lo dice Giuliano Castellino spiegando perché ha deciso di presentarsi al presidio no mask alla Bocca della Verità a Roma con il volto coperto da un passamontagna. "Io l'altro giorno sono andato alla posta col documento di mia zia e ho preso i soldi perché non mi hanno riconosciuto", ha aggiunto il leader romano di Forza Nuova.