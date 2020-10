Speranza: "Notizie incoraggianti su vaccino e cure, ma a metà 2021"

Fotogramma

"La scienza in un tempo congruo ci darà risposte incoraggianti, importanti. Sono ottimista: il vaccino, le cure arriveranno. Presto avremo notizie incoraggianti, ma con tutta probabilità non prima della prima parte del 2021". E' la previsione del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha fatto il punto sulla situazione Covid nel nostro Paese, intervenendo alla manifestazione 'Sanità: pubblica e per tutti!', promossa da Cgil e Funzione Pubblica Cgil in piazza del Popolo a Roma.

Fino alla prossima primavera, "dobbiamo resistere e convivere con il virus: in questi mesi i comportamenti delle persone - sottolinea il ministro - sono la chiave essenziale, sono le armi che abbiamo" per piegare la curva dei contagi di Covid-19.