Taffo alla manifestazione no mask: "Business is business"

Dal profilo twitter dell'agenzia funebre Taffo

L'agenzia funebre Taffo fa volantinaggio al corteo dei 'no mask'. Un ragazzo vestito di nero e con una maglia con su scritto 'Taffo Funeral Services' si è mischiato tra i manifestanti della 'marcia della liberazione', scesi in piazza a Roma per manifestare contro le restrizioni anti-Covid e contro le mascherine obbligatorie, e ha distribuito volantini dell'agenzia funebre.

La partecipazione al corteo è stata annunciata proprio su Twitter, il social network dove Taffo riscuote parecchio successo per i suoi post ironici e spregiudicati. "Quasi pronti per la marcia della liberazione", ha scritto stamattina l'agenzia funebre mostrando il volantino con su scritto: "Servizi per la tua liberazione".

Poi, la foto del giovane al corteo con maglia e mascherina nere: "Volantinaggio alla marcia della liberazione! Business is Business", si legge nel post.