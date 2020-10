Contagi a un matrimonio, screening su 200 persone a Monte di Procida

(Fotogramma)

Operazione di screening in corso a Monte di Procida (Napoli) da parte della Asl Napoli 2 Nord. Nei pressi della sede del Comune la Asl ha allestito un punto di effettuazione tamponi straordinario per poter sottoporre a screening circa 200 persone. Si tratta dei partecipanti a un matrimonio che ha fatto registrare la presenza di alcuni casi positivi tra gli invitati. L'attività è stata programmata dalla Asl per verificare gli esiti dei tamponi che, secondo l'Azienda, sono stati "effettuati in modo irregolare" e per avere certezza sui contagi. Stamattina la stessa Asl ha diffidato il Comune di Monte di Procida dall'utilizzare un laboratorio privato non autorizzato per lo screening sui cittadini sospetti di contagio da Covid-19.

Il primo cittadino del comune flegreo, Giuseppe Pugliese, ha fatto sapere che sono 33 le persone attualmente positive a Monte di Procida, 11 delle quali risultate tali nella giornata di ieri: dei 33 casi, sono "10 quelli comunicati ufficialmente dall'Asl e 23 quelli che derivano da tamponi effettuati presso strutture private". Lo scorso 9 ottobre Pugliese aveva spiegato che "l'aumento dei casi positivi da Covid-19 a Monte di Procida" era legato ai "contagi avvenuti a una cerimonia privata tenutasi in altro comune".