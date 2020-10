Covid Lombardia, oltre 1000 nuovi casi

(Fotogramma)

Oltre 1000 nuovi casi di coronavirus in Lombardia. Sono 1.032 i nuovi positivi (di cui 90 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico), a fronte di 15.590 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 6,6%. Lo rende noto la Regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati inoltre 3 decessi, facendo così salire a 16.985 il numero dei morti in Lombardia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Quanto ai pazienti guariti/dimessi sono 83.190 (+202), di cui 1.449 dimessi e 81.741 guariti. In aumento rispetto a ieri i ricoverati in terapia intensiva: sono 48 (+4), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 433 (+25). Il totale dei tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza è di 2.318.988.