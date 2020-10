Covid, 633 nuovi contagi e 2 morti in Campania

(Fotogramma/Ipa)

Sono 633 i nuovi casi di coronavirus, emersi oggi in Campania dall'analisi di 9.232 tamponi. Il dato dei nuovi positivi in Campania è in diminuzione per il secondo giorno consecutivo, dopo il dato record di 769 registrato venerdì scorso. Sono 18.530 i casi complessivamente registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza, mentre sono 682.704 i tamponi esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che sono 2 i decessi legati al coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi è 479. Sono 128 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 7.357.

Sono 61 le persone ricoverate in terapia intensiva in Campania, dato in calo di 2 unità rispetto ai 63 di ieri. Sono 110 i posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili su base regionale. I pazienti ricoverati in reparti ordinari Covid sono 664, su un totale di 820 posti letto di degenza disponibili.