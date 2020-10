Covid, quarantena a 10 giorni e un solo tampone in uscita

(Fotogramma)

Quarantena ridotta da 14 a 10 giorni e un solo tampone in uscita. Sarebbe questo l'orientamento emerso nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico (Cts) di oggi.

"I contatti dei casi positivi devono stare in quarantena. Fino a ieri era una quarantena di 14 giorni" ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a 'Che tempo che fa'. "Il Cts, anche per alleggerire il carico che si sta sviluppando nella nostra società, è arrivato a decidere per una quarantena di 10 giorni come aveva fatto già la Germania da qualche settimana, sulla base di dati di evidenza scientifica secondo cui dal decimo giorno in poi il rischio che si corre è molto basso".

Sileri: "Fondamentale ridurre la quarantena"

Il Cts, a quanto si apprende, ha dato indicazione perché anche i medici di base e i pediatri possano fare i tamponi. E l'orientamento emerso nella riunione di oggi. In particolare, medici e pediatri, se saranno d'accordo, potranno fare sia i tamponi molecolari che gli antigenici in modo da ridurre anche le file ai drive-in. E' prevista per lunedì alle 15 un'altra riunione del Comitato tecnico scientifico per discutere le potenziali misure che dovrebbero essere, poi, adottate nel prossimo Dpcm.