Il Soccorso Alpino Valdostano sta intervenendo nella zona del Toula, sul Monte Bianco, per una valanga. Dalle prime informazioni, una placca di neve si è staccata dal Canale dei Tedeschi, a quota 3300 metri e avrebbe investito un gruppo di sciatori, di cui due sarebbero feriti, in modo non grave.