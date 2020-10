Covid, Guerra (Oms): "Verosimile vaccino entro fine anno"

Immagine di repertorio (Afp)

"Vaccino entro fine anno? E' verosimile. Il problema sarà poi la produzione e la logistica". Lo afferma Ranieri Guerra, vicedirettore generale dell'Oms e componente del Comitato tecnico-scientifico, ospite questa mattina di "The Breakfast Club" su Radio Capital.

"L'Italia sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio continuo. Speriamo di non eguagliare l'andamento dell'epidemia negli altri Paesi - avverte - ma che quei numeri siano per noi un monito. Per capirlo basteranno un paio di settimane".

"Vietare feste serve per mettere in allarme"