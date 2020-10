Covid, "no mascherina per chi corre sì per chi cammina": ministero Salute chiarisce

(Foto Fotogramma)

A fare la differenza nel caso dell'obbligo di mascherina all'aperto è il tipo di attività svolta: se è motoria, come ad esempio nel caso della camminata, la mascherina va indossata sempre; se invece è sportiva, come nel caso della corsa o della bicicletta, no. A confermarlo è il ministero della Salute, a margine della presentazione dell'operazione 'Estate tranquilla 2020'.