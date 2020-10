Covid, Zampa: "Vietare manifestazione no mask? Giusto gente veda loro stupidità"

(Foto Fotogramma)

“Si potrebbero vietare queste manifestazioni, ma poi le farebbero comunque e magari si creerebbero scontro la polizia. Credo sia giusto che le persone vedano la stupidità e l’assurdità di questi movimenti che sono oggi contro le misure anti-covid, ma anche contro i vaccini. Si leggono corbellerie pazzesche che circolano sul web". Così Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, ai microfoni della trasmissione 'L’Italia s’è desta' su Radio Cusano Campus, parlando della manifestazione dei no-mask di sabato a Roma.

Penso che, come hanno iniziato a fare molti colossi del web, bisognerebbe fare un controllo capillare della rete affinché non circolino false notizie che producono un danno di lungo periodo enorme. Ho sentito anche persone tranquille e ragionevoli dire: non farò mai il vaccino anti-covid, perché non sono un servo delle case farmaceutiche. Vuol dire che queste fake news sono penetrate a fondo nella cultura di una parte del Paese”.