Crolla solaio di edificio in costruzione, feriti due operai

Due operai sono rimasti feriti nel crollo di una porzione di solaio di un edificio in costruzione in via della Liberazione, a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) intorno alle 15.20. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco che hanno affidato i feriti ai sanitari del 118. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio. Sul posto anche i carabinieri.