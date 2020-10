"Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca della Città di Torino. È una scelta di coerenza. Mi sono candidata nel 2016 accettando delle regole e facendo della coerenza un faro della mia attività politica e amministrativa". Lo scrive Chiara Appendino, sindaca di Torino, in un post su Facebook.