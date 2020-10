Boccia: "Mascherine come casco sul motorino"

(Fotogramma)

"Le mascherine consideriamole come il casco quando si va in motorino, mettiamole sempre, anche a casa". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, a 'Radio anch'io'. "Quando si è a casa bisogna essere certi, sicuri che tutti siano nelle migliori condizioni, anche se non è più così - ha aggiunto - è successo con mia figlia l'altro giorno, mi ha detto che il papà di una sua cara amica era positivo e scattano i controlli anche in casa".