Corona: "A 48 anni torno a essere un uomo libero"

Foto Fotogramma

"Questa è una decisione importante perché posso prendere la liberazione anticipata e quindi vedo la libertà a breve. Mi hanno sempre revocato l'affidamento in prova per questioni formali". Così Fabrizio Corona interviene prima dell'udienza davanti al tribunale di Sorveglianza di Milano che segue la sentenza del giugno scorso della Cassazione che ha annullato il provvedimento con revoca retroattiva per cui Corona avrebbe dovuto scontare in carcere di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico. I giudici della Sorveglianza si pronunceranno, probabilmente, entro un paio di giorni sul destino giudiziario di Corona che ha trascorso sei anni in carcere. "A dicembre mi mancherebbero un anno e 8 mesi, ho 46 anni e a 48 torno a essere un uomo libero", dice l'ex fotografo dei vip.

"Sono un uomo unico perché quello che ho fatto non lo avrebbe fatto nessuno. Sono stato 55 giorni chiuso in una stanza, poi c'è stato il lockdown e con un cellulare ho ricostruito una struttura dove oggi lavorano 10 persone. Con quello che faccio muovo tutto quello che oggi avviene in tv. Penso che un criminale non abbia bisogno di fare quello che ho fatto io", rimarca. Poi, sull'udienza: "Speriamo che vada bene sennò mi incazzo".