Covid, in Campania 635 nuovi casi

Foto Fotogramma

Sono 635 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 7.720 tamponi. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 19.827, mentre sono 697.829 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania informa che sono 6 i decessi legati al coronavirus avvenuti negli ultimi 3 giorni ma registrati solo oggi: il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza è 485. Sono 77 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 7.564.

Nella regione calano i ricoveri in terapia intensiva ma aumentano i ricoveri in reparto ordinario Covid. Sono infatti 63 i posti letto di terapia intensiva occupati, a fronte dei 65 di ieri, su 110 posti letto di terapia intensiva complessivi su base regionale. Sono invece 702 i posti letto di degenza occupati, 18 in più di ieri, su complessivi 820 posti letto presenti su base regionale.