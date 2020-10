Covid, contagiate 55 suore nel pavese

(Fotogramma)

Per evitare il propagarsi dei casi, l'Ats di Pavia ha attivato il tracciamento e tutte le persone coinvolte sono state sottoposte a test e messe in quarantena. "Abbiamo fatto i tamponi a 56 suore – spiega Mara Azzi, direttore generale di Ats –, di cui 55 positive, e 23 operatori, di cui 13 positivi. Sono tutti in isolamento, anche i soggetti negativi, ma nessuno è ricoverato e le Usca hanno già effettuato due visite".

"Diverse sorelle sono allettate – precisa la madre generale – e avevano già un quadro clinico complesso, senza contare che per la maggior parte hanno più di 80 anni. Considerando l'evoluzione dell'infezione, alcune situazioni potrebbero aggravarsi nei prossimi giorni".