Dpcm, Crisanti: "Scuole calcio sì e calcetto no? Fatico a capire"

Foto Fotogramma

"Scuole calcio sì e calcetto tra gli amici no? Faccio fatica anch'io a cogliere il razionale di questo particolare, però evidentemente ci sono delle ragioni che ci sfuggono". Lo dice il professor Andrea Crisanti commentando, in collegamento con la trasmissione 'L'Aria che Tira' su La7, una delle misure anti-Covid prevista dal Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte.

In generale, secondo Crisanti, "per vedere gli effetti di queste misure dovranno passare almeno 2-3 settimane". "Sicuramente tutte le misure che hanno l'obiettivo di diminuire i contatti non protetti tra persone hanno un impatto sulla diffusione del virus, quanto questo impatto sia in grado di modificare la curva non lo sa nessuno, sono misure empiriche".