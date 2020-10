Galli si toglie "il sassolino dalla scarpa": "Dicevano virus indebolito..."

(Fotogramma)

"Dovessi togliermi qualche sassolino dalla scarpa, potrei anche dire che alcuni messaggi eccessivamente rassicuranti in merito a un virus indebolito o a una malattia inesistente hanno aiutato coloro che, a livello politico o di comportamento individuale, hanno pensato che non ci fosse più un problema così serio". Sono le parole del professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, a Cartabianca.

"Basta farsi un giro nelle nostre corsie per capire che i malati ora non differiscono quasi in nulla rispetto a quelli di aprile. Forse ne abbiamo per il momento più giovani e un po' meno gravi, ma il conto dei decessi e le caratteristiche di chi sta in rianimazione stanno rapidamente colmando la differenza. E questo non avremmo voluto vedere", aggiunge.