Libri, esce per Altaforte 'Attacco alla Famiglia' di Meluzzi

In libreria per Altaforte Edizioni "Attacco alla famiglia", il nuovo libro di Alessandro Meluzzi, con l'inedita prefazione di Diego Fusaro. Un volume che già aveva fatto scalpore all'annuncio dell'uscita, con un numero impressionante di visualizzazioni e condivisioni sui social. Il tema trattato è molto sentito, in un'Italia dove - si spiega - la famiglia sembra essere sempre più messa all'angolo.

Proprio di questo si occupa Meluzzi, senza fronzoli e senza veli: la sua è un'accusa contro il mondo moderno "che attacca continuamente e senza esclusione di colpi la famiglia naturale, cercando di scardinare e distruggere la base di ogni società civile". Un saggio, quello dello psichiatra, che è destinato sicuramente a far discutere e a riaprire un dibattito su un tema "troppo spesso derubricato come poco rilevante o importante ma su cui si fonda il futuro della nostra Nazione".