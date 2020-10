Vaticano, Chaouqui: "Marogna? Papa persegue trasparenza e verità, io sempre al suo fianco"

(fotogramma)

"La Marogna? Mai conosciuta. Se c'è una cosa che il Santo Padre persegue sono trasparenza e verità. E io l'unica cosa che posso fare è essere al suo fianco sempre". Così all'Adnkronos Francesca Chaouqui, la donna che nel 2013 Papa Francesco scelse per la Cosea, la Commissione Pontificia per lo studio dei problemi economici che avrebbe dovuto far luce sui conti del Vaticano e che - dopo uno scontro senza precedenti Oltretevere - è finita al centro dello scandalo Vatileaks 2, si limita a rispondere interpellata sull'arresto a Milano di Cecilia Marogna, divenuta nota come la 'dama' del cardinale Angelo Becciu.