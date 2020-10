Vaticano, la Iena Pecoraro: "Pugno duro di Papa Francesco sta cambiando le cose"

(Afp)

"Sono colpito dalla velocità della giustizia vaticana". Lo dice all'Adnkronos la Iena Gaetano Pecoraro commentando la notizia dell'arresto Cecilia Marogna. "Solo due settimane fa avevamo ricevuto questi documenti anonimi. La prima volta che Riccardo Festinese ed io ed avevamo letto i documenti anonimi ricevuti eravamo rimasti increduli. Siamo andati in Slovenia ed abbiamo verificato che il contenuto era vero. E poi oggi Cecilia Marogna è stata arrestata. Un arresto non fa mai piacere, ma mi auguro che venga chiarito tutto. Che soldi destinati a carità, opere di bene e missioni umanitarie vengano invece spesi per Gucci, Prada e Frau, fa arrabbiare. Vediamo cosa verrà fuori da questo arresto. Evidentemente avevamo comunque delle carte molto buone".