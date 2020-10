Covid, fonti Atac: "Caos? Bus viaggiano al 55%, sotto capienza consentita"

(Fotogramma)

''Si sta ragionando sull'onda dell'isteria. Il problema non è il trasporto, il problema è il Covid''. Atac, a quanto apprende Adnkronos da fonti dell'azienda di via Prenestina, non ci sta a sentire parlare di caos trasporti e ad essere messa sul banco degli imputati. ''C'è una profonda ignoranza e una, comprensibile, profonda paura tra i cittadini''.

''Tutti fanno foto con i telefonini e le sbattono sui social: 30 persone su un autobus, diventano subito un assembramento. Sui trasporti oggi è prevista una capienza all'80%, significa che su un autobus, che di solito può trasportare 100 persone, ne possono salire 80 mentre su un treno della metro da 1200 persone ne sono ammesse 960''. Ma al momento, si sottolinea, a Roma non si viaggia all'80% della capienza.

''Tendenzialmente gli autobus girano mezzi vuoti. Nei primi giorni di ottobre sulla rete metropolitana in media abbiamo registrato 400mila validazioni, rispetto alle 700mila pre-Covid che significa una capienza al 50-55%. E' normale però che per una persona, che sale su un autobus di 12 metri, 50 persone sono una folla. Il distanziamento è fisicamente impossibile e il rischio è endemico''.

''Si chiama trasporto pubblico collettivo perché porta tante persone, altrimenti sarebbe un noleggio con conducente. Se si pensa che in questo momento sia un problema per la sicurezza dei cittadini lo si chiuda. Poi però -viene rilevato- bisogna capire come faranno le persone a spostarsi''.